"Дзюбе осталось совершить пару голевых действий для того, чтобы продлить контракт с "Локомотивом". Думаю, он их не выполнит, потому что Артем не готов к чемпионату. С ним надо расставаться, смысла нет продлевать с ним контракт. Дзюба свою роль сыграл в "Локомотиве", в прошлом году его трансфер был оправдан. Он очень многое сделал для команды, но наступило время, когда Артем не может помочь железнодорожникам", - сказал Наумов.
Артем Дзюба перешел в "Локомотив" в прошлом сезоне из турецкого клуба "Адама Демирспор". Нападающий за 11 матчей в Российской премьер-лиге забил тогда 8 голов и сделал 5 голевых передач. В текущем розыгрыше РПЛ 35-летний нападающий провел за "железнодорожников" 25 игр, забил четыре мяча и сделал четыре ассиста. Контракт с возрастным форвардом рассчитан до конца текущего сезона, по оценке Transfermarkt, игрок стоит 2,8 млн евро. По сообщениям в СМИ, Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Китая, инсайдеры связывали его с клубом "Шанхай Шэньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий.
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: Дзюба не готов к чемпионату. С ним надо расставаться, смысла нет продлевать контракт
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу будущего форварда "железнодорожников" Артемы Дзюбы в команде.