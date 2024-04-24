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Игорь Акинфеев сможет сыграть в дерби со “Спартаком”

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии капитана команды Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
– Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби.

Отметим, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским “Ахматом”, в котором армейцы потерпели поражение со счетом 1:2.

Напомним, 25 апреля ЦСКА сыграет со “Спартаком” в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнется в 20:30 мск.

Источник: “СЭ”

Игорь Акинфеев ЦСКА
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