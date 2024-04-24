– Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби.
Отметим, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским “Ахматом”, в котором армейцы потерпели поражение со счетом 1:2.
Напомним, 25 апреля ЦСКА сыграет со “Спартаком” в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнется в 20:30 мск.
Источник: “СЭ”
Игорь Акинфеев сможет сыграть в дерби со “Спартаком”
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии капитана команды Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА