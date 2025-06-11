«Я узнал об уходе Игоря Осинькина из «Крыльев» за день до объявления об уходе. Я был в Самаре в эти дни. Созвонился с ним, пожелал удачи и поддержал его. Он очень много дал этому клубу. Считаю, что спустя время люди действительно поймут, кого клуб потерял. Конечно, Осинькин мог ещё многое дать команде», - цитирует Горшкова «Чемпионат».
Напомним, Осинькин возглавлял самарские «Крылья Советов» на протяжении последних пяти лет. 27-го мая стало известно, что контракт с 60-летним специалистом не будет продлен.
В прошедшем сезоне РПЛ самарский клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Горшков - об Осинькине: спустя время люди действительно поймут, кого потеряли "Крылья"
Бывший защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Зенит"