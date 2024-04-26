"Я не могу сказать, что в дерби со стороны судейства были допущены грубые ошибки. Понятно, что все обсуждают попадание мяча в руку Чалову. Но надо понимать, что там было очень близкое расстояние и мяч не летел в ворота, он летел в аут. Возможно, с натяжкой можно было фиксировать такую руку, но это дерби", - сказал Алдонин.
В первом тайме произошел эпизод, из-за которого пришлось вмешаться бригаде VAR. На 28-й минуте мяч, казалось, попал в руку нападающему ЦСКА Федору Чалову в пределах штрафной площади. После просмотра момента судья Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти, чем вызвал возмущение болельщиков "красно-белых". Отметим, что "Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по трем эпизодам в игре с "красно-синими", в том числе по опасной игре защитника "армейцев" Мойзеса, который шипами угодил по ноге Манфреда Угальде.
Московское дерби ЦСКА и "Спартака" закончилось безголевой ничьей 0:0. После 25 сыгранных туров "армейцы" находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков, "Спартак" расположился на шестой строчке с 39-ю баллами.
Источник: "Чемпионат"
Алдонин: не могу сказать, что в дерби ЦСКА и "Спартака" со стороны судейства были допущены грубые ошибки
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал работу судейской бригады в московском дерби "армейцев" и "Спартака".
Фото: ЦСКА