"Это ведь позиция определённого сообщества, а не отдельного человека. Много людей считают, что они обращают на себя и проблему внимание таким образом. Они продолжают это делать. Здесь важно, чтобы РФС, РПЛ, но в первую очередь клубы проводили работу, обращали внимание, пытались выстраивать с ними диалог и максимально мотивировали возвращаться на стадион", - заявил Митрофанов.
В текущем сезоне лидерами по количеству зрителей на домашних матчах чемпионата России являются "Зенит" и "Краснодар". Топ-3 замыкает московский "Спартак". На каждый домашний матч "сине-бело-голубых" в среднем приходили по 27 146 человек. Домашний стадион "Краснодара" на матчи "горожан" собирал по 22 945 человек. "Лукойл Арена", где свои домашние матчи проводит московский "Спартак", собирает на домашние матчи "красно-белых" по 14 130 человек.
В свою очередь, "Сочи", "Оренбург" и "Ахмат" в текущем сезоне не смогли довести среднее число зрителей на домашних поединках до 5-ти тысяч человек. "Ахмат" - 4 811 человек, "Сочи" - 4 841, "Оренбург" - 3 618.
Принятое летом 2022-го года решение о введении Fan ID вызвало бойкот матчей РПЛ со стороны ряда активных болельщиков. Систему дополнительного контроля поклонники клубов сочли избыточной и неудобной.
Источник: "Чемпионат"
Митрофанов - о бойкоте матчей РПЛ со стороны фанатов: люди считают, что они обращают на себя внимание таким образом
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проблемах заполняемости стадионов на матчах РПЛ.
Фото: "Чемпионат"