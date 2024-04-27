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Тренер "Зенита" Оливейра: Марио Фернандес пока не готов играть

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Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра поделился информацией о состоянии защитника "сине-бело-голубых" Марио Фернандеса.
Фото: "Чемпионат"
"Марио пока не готов играть. Он восстанавливается", - приводит слова Оливейры "Чемпионат".

В текущем сезоне бразильский защитник Марио Фернандес принял участие лишь в 12-ти матчах "Зенита" в РПЛ. Последний раз Фернандес попадал в заявку "сине-бело-голубых" - на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского "Динамо".

"Зенит" сыграет против "Динамо" в Москве в рамках 26-го тура РПЛ 28-го апреля. 2-го мая "Зенит" встретится с ЦСКА в Кубке России в первом матче финала Пути РПЛ.

Оливейра Зенит Марио Фернандес
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