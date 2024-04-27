- Кто сейчас лучший вратарь России? Для меня — Митрюшкин. Антон обладает очень хорошими вратарскими качествами, у него есть все, чтобы быть номером один в России. Нужно поймать момент, чтобы сошлись все звезды.
Антон Митрюшкин перешел в "Химки" из дрезденского "Динамо" летом 2022 года на правах свободного агента. Его контракт с подмосковным клубом истекает в конце июня 2024 года. В нынешнем сезоне 28-летний вратарь провел за "красно-черных" 9 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза отстоял на ноль. Также на счету голкипера три пропущенных гола в 3 играх Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Химок" Бурыченков: лучший вратарь России - Митрюшкин
Голкипер "Химок" Ярослав Бурыченков назвал лучшего вратаря России на данный момент.
Фото: Чемпионат.com