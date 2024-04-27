– Можно ли назвать Тюкавина сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих.
Напомним, Константину Тюкавину 21 год. Он является воспитанником бело-голубых. Отметим, что в нынешнем сезоне РПЛ российский форвард принял участие в 25 матчах. Ему удалось записать на свой счет 12 голов и девять результативных передач. Примечательно, что в настоящий момент времени Тюкавин возглавляет гонку бомбардиров чемпионата страны.
Источник: “RT на русском”
Семин: Тюкавина можно назвать сильнейшим игроком в РПЛ
Известный российский тренер Юрий Семин назвал лучшего игрока в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"