– Видимо, на сегодняшний момент он не случайно потерял статус ключевого исполнителя “железнодорожников”. Причин на это достаточно много, и какие из них повлияли, судить сложно, я ведь не вижу его работы на тренировках.
При этом Семин добавил, что он не сомневается в высоком уровне игры Дзюбы. По словам специалиста, Артем по-прежнему имеет ряд плюсов и способен забивать мячи.
Напомним, действующее трудовое соглашение 35-летнего Дзюбы с московским “Локомотивом” рассчитано до июня текущего года. По сведениям СМИ, железнодорожники не планируют продлевать контракт с Артемом.
Источник: “RT на русском”
Семин: Дзюба не случайно потерял статус ключевого исполнителя “Локомотива”
Экс-наставник “Локомотива” Юрий Семин высказался об игре нападающего московского клуба Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"