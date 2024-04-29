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Агент Шпинев: думаю, что к "Динамо" Джикия будет готовиться в полном объеме

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Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, когда его клиент сможет вернуться на поле.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Мы встречались с Георгием. Он очень рад за команду и за результат. Думаю, что к "Динамо" Георгий будет готовиться в полном объеме. Но надо полагаться на официальное заявление клуба", - цитирует Шпинева "СЭ".

В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в 7-ми матчах "Спартака" в РПЛ. Еще 4 матча защитник провел в Кубке России. Джикия пропустил дерби с ЦСКА (0:0) и с "Локомотивом" (3:2) в 21-м и 26-м турах из-за травмы. В последний раз капитан "Спартака" появлялся на поле 17-го апреля. Джикия вышел на замену в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0) и провел на поле 26 минут.

Действующий контракт Георгия Джикии со "Спартаком" истекает в конце сезона. Ранее агент Вадим Шпинев заявлял, что руководство "красно-белых" обещало предложить его клиенту новый контракт еще зимой, но сделано это не было.

Спартак Динамо Георгий Джикия Шпинев
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