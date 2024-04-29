"Чемпионская интрига в РПЛ сохранится до конца сезона. У "Краснодара" сложнее календарь — это плюс для "Зенита". Но я рад тому, что чемпиона мы будем ждать до самого последнего тура", - сказал Мостовой.
После 26 сыгранных матчей первое место в чемпионате занимает "Зенит" с 50-ю очками в активе. "Краснодар" имел шанс опередить конкурентов из Санкт-Петербурга и единолично возглавить таблицу, но не смог добыть три очка в игре с "Крыльями Советов", матч в Самаре завершился безголевой ничьей 0:0. Краснодарский клуб также набрал 50 баллов, но занимает вторую строчку, потому что уступил "Зениту в очных противостояниях - 1:1 в Санкт-Петербурге и поражение в Краснодаре со счетом 1:2. Московское "Динамо" идет на третьей строчке, команда сократила отставание от лидеров до одной победы. Динамовцы набрали 47 очков за 26 матчей, в последнем обыграв "Зенит" (1:0).
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: рад тому, что чемпиона мы будем ждать до самого последнего тура
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал то, как развивается чемпионская гонка в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Чемпионат"