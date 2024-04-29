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Таранов: не будет удивления из-за возможного назначения Игнашевича в ЦСКА, это логично

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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов допустил возможность назначения Сергея Игнашевича на пост главного тренера армейского клуба.
Фото: ФК "Балтика"
"В последнее время очень сложно чему-то удивляться в футболе. Когда мы были молодыми, то удивлялись некоторым сменам тренеров. Сейчас нет удивления из-за возможного назначения Игнашевича в ЦСКА, это будет логичное решение. Он успел поработать в Первой лиге, сейчас с "Балтикой" показывает достаточно хорошие результаты в РПЛ", - сказал Таранов.

Игнашевич всю карьеру провел в ЦСКА, выиграв с "армейцами" чемпионаты России, Кубки страны и Суперкубки, а также защитник был в составе ЦСКА Газзаева, которое одержало памятную победу в Кубке УЕФА в 2005 году. После завершения карьеры футболиста Сергей Игнашевич стал тренером. Сейчас он руководит калининградской "Балтикой", команда после 26 туров идет на 12-м месте с 26-ю очками. В 26-м туре подопечные Сергея Игнашевича в родных стенах обыграли ЦСКА со счетом 3:1.

Источник: "Чемпионат"

Таранов ЦСКА Сергей Игнашевич
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