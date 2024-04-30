"Теперь "Динамо" реально может стать чемпионом. Три очка между клубами – это не очень большой гандикап, хотя и осталось совсем мало игр. Плюс в последнем туре "Динамо" будет играть с "Краснодаром", всё может быть. Видно, что команда слышит Личку, а он умеет доносить до ребят свои мысли. Видно, что в команде хороший микроклимат. Буду рад, если "Динамо" станет чемпионом", - поделился Орещук.
После 26-ти проведенных туров московское "Динамо" располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "бело-голубых" 47 набранных очков. Отставание подопечных Марцела Лички от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" составляет 3 очка. В домашнем матче с "Зенитом" в рамках 26-го тура "Динамо" переиграло "Зенит" со счетом 1:0. Победный мяч на счету нападающего Константина Тюкавина.
В следующем туре "Динамо" предстоит принять дома последнюю команду чемпионата "Сочи". Днем ранее "Краснодар" примет на своем поле "Ахмат". "Зенит" в 27-м туре сыграет на выезде с воронежским "Факелом".
Источник: "Евро-футбол"
Орещук: "Динамо" реально может стать чемпионом. Три очка между клубами – не очень большой гандикап
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук оценил шансы "Динамо" на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"