"Главное, что он помог команде получить три очка в непростом матче. Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов - очень гостеприимный город. Роналдо живёт вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет", - заявил Гранха.
"Ростов" одержал волевую победу в матче 26-го тура с "Оренбургом" (2:1). "Южане" уступали в счете до 83-й минуты, но забили два мяча в концовке и вырвали победу. Камбэк начался с гола Роналдо головой после штрафного в исполнении Даниила Уткина. Победный мяч на счету нападающего Николая Комличенко.
Роналдо был признан лучшим игроком матча с "Оренбургом". Всего на счету бразильца 4 гола и 2 результативные передачи в 8-ми матчах весенней части РПЛ.
Источник: "Metaratings"
Агент: Роналдо полюбил Россию. Он живет в Ростове вместе с мамой и невестой
Агент Хулио Сезар Гранха, клиентом которого является новичок "Ростова" Роналдо, рассказал об адаптации бразильца в новом клубе.
Фото: ФК "Ростов"