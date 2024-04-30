"После ухода Абаскаля больше поменялся эмоциональный фон внутри команды. Стало спокойнее и комфортнее внутри коллектива. Плюс изменились тренировки, они стали более интенсивными", - сказал Маслов.
Руководство "Спартака" 14 апреля объявило об отставке Гильермо Абаскаля. Вместо него на должность временно исполняющего обязанности главного тренера назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича. Под его руководством "красно-белые" добыли две победы против "Ростова" (1:5) и "Локомотива" (3:2), а также сыграли в ничью с ЦСКА (0:0) и в кубковом матче с "Зенитом" (0:0). В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав за 26 матчей 42 балла. Московский клуб продолжает участвовать в Кубке страны, 2 мая подопечных Владимира Слишковича ждет первая полуфинальная игра с "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Спартака" Маслов: после ухода Абаскаля стало спокойнее и комфортнее внутри коллектива
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, что изменилось в команде после прихода Владимира Слишковича на пост врио главного тренера вместо Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"