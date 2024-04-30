"Пока что для него все складывается очень даже хорошо, команда при нем не проигрывает. Результат есть – а это главное. Понятно, что будут смотреть, как "Спартак" закончит сезон, но кто знает, может, стоит и Слишковича оставить. Он – фартовый тренер, а иногда это бывает важным элементом", - сказал Булыкин.
Владимира Слишковича назначили на должность временно исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" 14 апреля после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Под его руководством команда пока не проиграла ни одного матча, в последнем "красно-белые" вышли победителями из игры с "Локомотивом" (3:2). До этого спартаковцы сыграли в ничью с ЦСКА (0:0) и нанесли крупное поражение в гостях "Ростову" (1:5). В первой после назначения встречи Слишкович сыграл в ничью с "Зенитом" в Кубке (0:0). В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место с 42-мя набранными очками, отставая от первого места на восемь баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: Слишкович фартовый тренер, а иногда это бывает важным элементом
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу Владимира Слишковича на посту врио главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"