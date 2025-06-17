«Были ли у меня варианты кроме «Краснодара»? Да, еще «Спартак» и «Зенит» в то же время. Но они, во-первых, тянули, там переговоры шли долго, а во-вторых, я хотел именно в «Краснодар», - цитирует Подберезкина Sport24.
Напомним, что полузащитник играл за московский «Локомотив», «Химки», «Урал», «Краснодар», «Рубин» и хабаровский СКА.
По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», на третьей строчке расположился ЦСКА, а на четвертой - «Спартак».
Подберезкин рассказал, почему не перешел в "Спартак" и "Зенит"
Экс-игрок «Урала» Вячеслав Подберезкин рассказал, что им интересовались «Спартак» и «Зенит», когда он выступал за клуб из Екатеринбурга.
Фото: ФК "Урал"