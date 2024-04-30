"С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона", - сказала председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.
Семак возглавил петербургский клуб в 2018 году, до этого он работал в тренерском штабе "сине-бело-голубых". Под его руководством команда становилась чемпионами РПЛ пять раз подряд, в текущем сезоне "Зенит" идет на первом месте за четыре тура до финиша.
Источник: "Чемпионат"
Семак продлил контракт с "Зенитом" до 2030 года
Петербуржский "Зенит" продлили контракт с Сергеем Семаком до лета 2030 года.
Фото: ФК "Зенит"