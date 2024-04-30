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Семак продлил контракт с "Зенитом" до 2030 года

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Петербуржский "Зенит" продлили контракт с Сергеем Семаком до лета 2030 года.
Фото: ФК "Зенит"
"С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона", - сказала председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

Семак возглавил петербургский клуб в 2018 году, до этого он работал в тренерском штабе "сине-бело-голубых". Под его руководством команда становилась чемпионами РПЛ пять раз подряд, в текущем сезоне "Зенит" идет на первом месте за четыре тура до финиша.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Семак Зенит
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