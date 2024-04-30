"В моем понимании "Оренбург" - второй вслед за "Сочи" претендент на прямой вылет. Я не вижу, что изменилось с Деограсией вообще. В какой-то момент он нашел контакт с латиноамериканцами, потому что он на одном языке с ними говорит, но это единственный его плюс остался. В остальном команда разбалансирована", - заявил Радимов.
"Оренбург" в текущем сезоне набрал 26 очков в 26-ти матчах РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице. Отрыв подопечных Давида Деограсии от "Урала", который располагается в зоне прямого вылета - 1 очко. В минувшем туре "Оренбург" уступил "Ростову" на выезде, ведя в счете большую часть матча.
В следующем туре чемпионата России "Оренбург" примет на своем поле самарские "Крылья Советов". Игра пройдет 4-го мая и будет открывать программу 27-го тура РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: "Оренбург" - второй вслед за "Сочи" претендент на прямой вылет
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов назвал главных, по его мнению, претендентов на вылет из РПЛ.
Фото: РИА Новости