"Продлить контракт с Семаком - мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший! Семак — приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, это не мешает ему одновременно быть лидером", - цитирует Хиддинка "СЭ".
Сегодня стало известно, что руководство "Зенита" договорилось с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта до конца сезона 2029/30. Новое соглашение будет подписано в начале следующего сезона.
Санкт-петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 26-ти матчей, несмотря на поражения в двух последних турах подряд. В 26-м туре "Зенит" минимально уступил "Динамо" (0:1) в Москве, в 25-м туре "сине-бело-голубые" на своем поле проиграли "Рубину" (0:2).
За четыре тура до финиша в активе "Зенита" 50 набранных очков. Столько же - у "Краснодара", который уступает первую строчку по дополнительным показателям. Московское "Динамо", которое переиграло "Зенит" в последнем матче, сократило отставание от лидеров до 3-х очков.
Гус Хиддинк: продлить контракт с Семаком - мудрое решение "Зенита". Он был умным игроком и стал умным тренером
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал информацию о продлении контракта главного тренера "Зенита" Сергея Семака до лета 2030-го года.
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