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Аленичев - о главном тренере "Спартака": уверен, что ведутся переговоры с иностранным специалистом

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал текущую ситуацию с наставником красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Учитывая, что спортивный директор "Спартака" - иностранец, уверен, что переговоры ведутся с иностранным специалистом. Конечно, сейчас присматриваются к Слишковичу, поскольку есть хороший результат и игра. Но в "Спартаке" будет новый тренер. Какой - сложно сказать. Хочется, чтобы новый главный тренер был именно со спартаковской философией, - передаёт слова Аленичева "Чемпионат".

14 апреля 2024 года официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об увольнении главного тренера - 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности наставника команды после ухода Абаскаля стал его помощник - 41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович.

Под руководством Слишковича красно-белые провели 4 матча во всех турнирах, одержав 2 победы и дважды сыграв вничью. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" поднялся на четвёртую строчку, набрав 42 очка в 26 матчах.

Спартак Владимир Слишкович Дмитрий Аленичев
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