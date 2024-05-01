- Учитывая, что спортивный директор "Спартака" - иностранец, уверен, что переговоры ведутся с иностранным специалистом. Конечно, сейчас присматриваются к Слишковичу, поскольку есть хороший результат и игра. Но в "Спартаке" будет новый тренер. Какой - сложно сказать. Хочется, чтобы новый главный тренер был именно со спартаковской философией, - передаёт слова Аленичева "Чемпионат".
14 апреля 2024 года официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об увольнении главного тренера - 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности наставника команды после ухода Абаскаля стал его помощник - 41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович.
Под руководством Слишковича красно-белые провели 4 матча во всех турнирах, одержав 2 победы и дважды сыграв вничью. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" поднялся на четвёртую строчку, набрав 42 очка в 26 матчах.
Аленичев - о главном тренере "Спартака": уверен, что ведутся переговоры с иностранным специалистом
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал текущую ситуацию с наставником красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"