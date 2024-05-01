"В матче "Динамо" — "Спартак" нет фаворита, обе команды на ходу и психологически в одинаковом состоянии, поэтому игра будет равная. В недавней игре между собой обе команды были закрепощены. В этом матче команды, возможно, дотянут до серии пенальти", - сказал Непомнящий.
Встреча "Динамо" и "Спартака" состоится 1 мая на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Напомним, команды уже встречались в групповом этапе турнира, тогда "красно-былые" одержали победу со счетом 4:1, а потом "бело-голубые" отыгрались при своих болельщиках 3:0.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий - о кубковой игре "Динамо" и "Спартака": команды, возможно, дотянут до серии пенальти
Российский тренер Валерия Непомнящий дал прогноз на первый матч "Динамо" и "Спартака" в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"