- Думаю, что Промеса, в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него надо играть. Промес же не будет в "Спартаке" вечно играть. Теперь нужно искать ему хорошую замену. А для того, чтобы найти замену такому футболисту, надо делать хорошее вложение, - передаёт слова Аленичева РИА Новости.
32-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес не смог прилететь с командой в Российскую Федерацию из ОАЭ после прохождения межсезонных тренировочных сборов. Футболист был задержан в аэропорту Дубая и попал под арест из-за оставления места совершённого им ДТП. В настоящее время в суде Дубая рассматривается вопрос об экстрадиции Промеса в Нидерланды, где он приговорён к 7,5 года лишения свободы по уголовным обвинениям.
В текущем сезоне на счету Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче за "Спартак" во всех турнирах.
Аленичев: Промеса, в принципе, уже подзабыли. "Спартаку" надо играть без него
Экс-главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о ситуации с голландским вингером красно-белых Квинси Промесом.
Фото: РПЛ