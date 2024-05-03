Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
20:00
МонпельеНе начат
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат

Аленичев: Промеса, в принципе, уже подзабыли. "Спартаку" надо играть без него

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о ситуации с голландским вингером красно-белых Квинси Промесом.
Фото: РПЛ
- Думаю, что Промеса, в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него надо играть. Промес же не будет в "Спартаке" вечно играть. Теперь нужно искать ему хорошую замену. А для того, чтобы найти замену такому футболисту, надо делать хорошее вложение, - передаёт слова Аленичева РИА Новости.

32-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес не смог прилететь с командой в Российскую Федерацию из ОАЭ после прохождения межсезонных тренировочных сборов. Футболист был задержан в аэропорту Дубая и попал под арест из-за оставления места совершённого им ДТП. В настоящее время в суде Дубая рассматривается вопрос об экстрадиции Промеса в Нидерланды, где он приговорён к 7,5 года лишения свободы по уголовным обвинениям.

В текущем сезоне на счету Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче за "Спартак" во всех турнирах.

Спартак Квинси Промес Дмитрий Аленичев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится