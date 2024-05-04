- "Сочи" выглядит очень неплохо после зимней паузы, но им тяжело, потому что взяли малое количество очков. Конечно, у команды есть ещё шансы, чтобы спастись, но они очень малые, - передаёт слова Дьякова "Чемпионат".
"Сочи" в 8 турах весенней части Российской премьер-лиги набрал 9 очков, одержав 1 победу, потерпев 1 поражение и 6 раз сыграв вничью. В турнирной таблице "барсы" занимают последнее место, за 4 тура до финиша их отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков, от зоны гарантированного сохранения места в РПЛ - 7 очков.
5 мая "Сочи" сыграет на выезде с ведущим борьбу за чемпионство московским "Динамо".
Дьяков: "Сочи" после паузы выглядит неплохо, но шансы спастись очень малые
Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о турнирной ситуации "Сочи" перед матчем 27 тура РПЛ с бело-голубыми.
Фото: Getty Images