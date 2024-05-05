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Пономарев: "Динамо" займет второе место, а "Краснодар" укатится на третье. "Зенит" станет чемпионом

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "СЭ"
"Не могу сказать, что на финише сезона у "Динамо" слишком сложный календарь, но думаю, что чемпионом станет "Зенит". Мне кажется, "Динамо" займет второе место, а "Краснодар" укатится на третье, "Спартак" будет четвертым. ЦСКА же, похоже, из борьбы за медали выбывает. Очень жаль", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".

Сегодня, 5-го мая, московское "Динамо" в 27-м туре РПЛ одержало победу над "Сочи" со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились: Тюкавин, Бителло, Нгмале, Сааведр и Гуарирапа. После 27-ми сыгранных туров команда Марцела Лички лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, такое же количество очков у "Зенита" и "Краснодара, которые располагаются на втором и третьем месте соответственно. У команды Сергея Семака есть игра в запасе - "сине-бело-голубые" завтра, 6-го мая, сыграют с воронежским "Факелом" на выезде.

Владимир Пономарев Зенит Краснодар Динамо
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