"Давайте честно, "Пари НН" не смотрели на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко. Я всё это понимаю. "Пари НН" проиграли шесть матчей подряд. Пришёл новый тренер - мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали", - цитирует Слишковича "Чемпионат".
"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 27-м туре РПЛ. После 27-ми сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Динамо" на семь очков. "Красно-белые" сыграют с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов за право сыграть в Суперфинале турнира с победителем пары ЦСКА - "Зенит". Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба, а временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович. Вчера, 4-го мая, волжане также назначили нового главного тренера - Сашу Илича, сербский специалист заменил на этом посту Сергея Юрана, который был отправлен в отставку после шести поражений кряду в РПЛ.
Слишкович: "Пари НН" не смотрели на ворота "Спартака" - им было неинтересно
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался об игре "Пари НН" в матче 27-го тура РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Спартак"