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Слишкович: пока математика позволяет попасть в тройку, мы идем в битву, играем до конца

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Тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович высказался о шансах команды на попадание в ТОП-3 по итогам чемпионата.
Фото: ФК "Спартак"
"Как мы можем математически занять второе место? Мы играем с "Краснодаром", они - с "Динамо". Пока математика позволяет, мы идем в битву, играем до конца. Кубок не важнее чемпионата", - приводит слова Слишковича "РБ Спорт".

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 27-м туре РПЛ. После 27-ми сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Динамо" на семь очков. "Красно-белые" сыграют с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов за право сыграть в Суперфинале турнира с победителем пары ЦСКА - "Зенит". Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба, а временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович.

Спартак Владимир Слишкович Динамо Краснодар
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