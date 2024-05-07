Агент Артема Дзюбы Леонид Гольдман сделал публичное заявление, в котором отметил, что "слова Галактионова расходятся с делом".
"Это глупости агента. Зачем списывать Дзюбу, если у Артема и так заканчивается контракт. Если бы Дзюба был готов к сезону, он бы играл за "Локомотив". Галактионов ставил его в стартовый состав в начале весенней части. Видно было, что Артем не готов к матчам. Галактионов может допускать ошибки, так как он молодой тренер, но в ситуации с Дзюбой он поступил правильно. Михаила Михайловича даже критиковали за то, что он выпускал Артема на замену. Галактионов до последнего давал шанс Дзюбе. Артему надо винить только себя, а не кого-то другого", - высказался Наумов.
В текущем сезоне 35-летний нападающий Артем Дзюба принял участие в 25 играх "Локомотива", в которых записал свой счет четыре гола и столько же голевых передач в рамках РПЛ и Кубка России. Все результативные действия форварда пришлись на первую половину чемпионата, во втором круге Михаил Галактионов задействовал Дзюбу в шести из 11 матчах. Суммарно нападающий провел 200 минут, за которые не успел ни забить гол, ни сделать голевой пас.
Действующий контракт Дзюбы с "Локомотивом" заканчивается в конце текущего сезона. Футболист отказался от автоматического продления трудового соглашения, чтобы получить больше игрового времени в конце чемпионата. Одним из вариантов продолжения карьеры 35-летнего форварда СМИ видят чемпионат Китая, Дзюбу связывают с переходом в клуб "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-президент "Локомотива" Наумов: Дзюбе надо винить только себя, а не кого-то другого
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал критичное высказывание агента Артема Дзюбы в адрес главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"