Подопечные Сергея Семака играли на выезде с воронежским "Факелом". На 90+11 минуте при счете 0:1 в пользу "Зенита" мяч попал в руку защитника "сине-бело-голубых" Нуралы Алипа. Рефери Алексей Сухой после просмотра эпизода указал на точку, пенальти реализовал Евгений Марков.
"Всё по делу в моменте с 11-метровым за руку Алипа. Этот эпизод надо смотреть в динамике, потому что игрок "Зенита" не только отставил руку, но и выдвинул её вперёд и стал убирать уже после контакта с мячом", - прокомментировал Федотов.
В другом спорном эпизоде игрок "Зенита" Клаудиньо отправил в ворота "Факела" второй гол, но его в итоге не засчитали из-за пассивного офсайда. Отметим, что момент произошел на 89-й минуте и мог поставить точку в матче.
"Вендел, находясь за линией офсайда, повлиял на защитника своими действиями. Вот и всё. И ничего с этим не сделаешь. После гола Клаудиньо снял футболку и получил жёлтую, но её не отменили, потому что это неспортивное поведение. Всё по делу, и вопросов никаких нет", - оценил эпизод Федотов.
Встреча между "Факелом" и "Зенитом" завершилась ничьей 1:1. Коллектив из Санкт-Петербурга за три тура до конца чемпионата занимает первое место с 51 набранным баллом. Клуб из Воронежа располагается на 14-м месте, в активе команды 28 очков.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с пенальти в концовке матча "Зенита и "Факела"
Экс-арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Факелом" (1:1), в котором случился пенальти в самой концовке.
Фото: ФК "Зенит"