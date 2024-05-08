По информации журналиста Сергея Ильева, руководство "Рубина" рассматривают возможность трансфера вратаря подмосковных "Химок" Игоря Обухова. Также сообщается, что речи о возможном уходе из клуба основного голкипера казанцев Юрия Дюпина не идет.
Обухов играет за "Химки" с лета прошлого года. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне на счету 27-летнего голкипера 21 матч за "красно-черных", в которых он пропустил 21 мяч и девять раз оставил ворота "сухими".
"Рубин" проявляет интерес к вратарю "Химок" Обухову
Голкипер "Химок" Игорь Обухов может перебраться в Казань.
Фото: ФК "Химки"