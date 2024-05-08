"Рубин" проявляет интерес к вратарю "Химок" Обухову

Голкипер "Химок" Игорь Обухов может перебраться в Казань.

Фото: ФК "Химки"

По информации журналиста Сергея Ильева, руководство "Рубина" рассматривают возможность трансфера вратаря подмосковных "Химок" Игоря Обухова. Также сообщается, что речи о возможном уходе из клуба основного голкипера казанцев Юрия Дюпина не идет.



Обухов играет за "Химки" с лета прошлого года. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне на счету 27-летнего голкипера 21 матч за "красно-черных", в которых он пропустил 21 мяч и девять раз оставил ворота "сухими".