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"Рубин" проявляет интерес к вратарю "Химок" Обухову

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Голкипер "Химок" Игорь Обухов может перебраться в Казань.
Фото: ФК "Химки"
По информации журналиста Сергея Ильева, руководство "Рубина" рассматривают возможность трансфера вратаря подмосковных "Химок" Игоря Обухова. Также сообщается, что речи о возможном уходе из клуба основного голкипера казанцев Юрия Дюпина не идет.

Обухов играет за "Химки" с лета прошлого года. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне на счету 27-летнего голкипера 21 матч за "красно-черных", в которых он пропустил 21 мяч и девять раз оставил ворота "сухими".

Рубин Химки Обухов
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