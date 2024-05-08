"Главное изменение в игре "Факела" при Игоре Черевченко? И в матче с "Сочи", и в первом тайме с "Зенитом" было видно, что команда играет низким блоком. Не увидел прессинга, который мы применяли, особенно дома. Считаю, по игре мы не уступили ни "Ростову", ни Самаре. Имели преимущество, играли в атаку", - поделился Ташуев.
Сергей Ташуев покинул "Факел" 24-го апреля по семейным обстоятельствам. На смену Ташуеву пришел экс-главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко. В двух матчах под управлением нового главного тренера воронежский клуб набрал 2 очка. В 26-м туре "Факел" сыграл вничью с последней командой чемпионата "Сочи" (0:0). Матч 27-го тура с лидером РПЛ "Зенитом" также завершился вничью (1:1).
За три тура до конца чемпионата "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице и располагается в зоне стыковых матчей. В активе команды 28 очков. Отставание от 12-го места - 1 очко.
Источник: "Известия"
Ташуев: при Черевченко "Факел" играет низким блоком. Не увидел прессинга, который мы применяли
Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев оценил выступления своей бывшей команды под управлением нового главного тренера Игоря Черевченко.
Фото: "Чемпионат"