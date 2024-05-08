"Это не тот "Зенит»", что был в прошлом сезоне, когда был Малком. Может, и фактор пяти чемпионств подряд сказывается. Чересчур верят в себя. Полагаю, на нас они настроились не так, как нужно. Недооценили нас. Но это их проблемы", - сказал Квеквескири.
В прошедшем 27-м туре "Зенит" упустил победу в матче с "Факелом", на последних минутах в ворота петербуржцев был назначен пенальти, который успешно реализовал Евгений Марков. В итоге подопечные Сергея Семака увезли из Воронежа только одно очко вместо ожидаемых трех. В последних трех матчах коллектив из Санкт-Петербурга проигрывал дважды - "Динамо" (1:0) и до этого казанскому "Рубину" (0:2). В турнирной таблице "сине-бело-голубые" располагаются на первом месте, в активе команды 51 балл. Неудачные игры позволили конкурентам за чемпионство подойти на расстояние одного очка, второе и третье места занимают "Краснодар" и "Динамо", которые заработали 50 очков.
Напомним, руководство "Зенита" летом прошлого года решило продать лучшего игрока РПЛ Малкома в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Сумма трансфера составила около 60 миллионов евро.
Источник: "Зенит"
Капитан "Факела" Квеквескири: "Зенит" не тот, что был в прошлом сезоне, когда был Малком
Капитан воронежского "Факела" Ираклий Квеквескири поделился мнением о состоянии игроков "Зенита" на финише сезона.
Фото: ФК "Зенит"