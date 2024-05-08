Руководство петербуржского клуба предложила футбольным болельщикам Воронежа посетить культурную столицу, в том числе отправиться на экскурсию в самое высокое здание в Европе Лахта-центр после того, как во время матча "Факела" и "Зенита" фанаты воронежского клуба скандировали нелицеприятную кричалку в адрес "сине-бело-голубых" - "Зенит - позор российского футбола".
"Наверняка нашим фанатам будет интересно посетить самое высокое здание Европы — Лахта-центр. Однако до сих пор неясно, что под данным приглашением подразумевали представители клуба из Санкт-Петербурга. Если это — троллинг, как и думает большинство из нас, то экскурсию для нас никто организовывать не станет. Но если все-таки "Зенит" захотел таким образом показать лицо культурной столицы, то, как мне кажется, болельщики "Факела" откликнутся на данное приглашение", - заявили в фан-движении "Наглецы из Воронежа".
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза посчитал нарушением кричалки воронежских болельщиков и решил оштрафовать клуб на 30 тысяч рублей. В самом клубе осудил фанатов, которые скандировали нелицеприятную фразу во время матча. Напомним, "Факел" и "Зенит" встречались в рамках 27-го тура РПЛ, игра завершилась ничьей 1:1, хозяева забили гол на 90+11 минуте, заработав пенальти.
Источник: "Спорт-Экпресс"
Фан-движение "Факела" увидело троллинг в приглашении "Зенита" на экскурсию в Санкт-Петербург
Фан-движение "Факела" отреагировало на предложение "Зенита" провести для воронежских болельщиков экскурсию в небоскребе Лахта-центр.
Фото: ФК "Зенит"