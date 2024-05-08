"Тут нет моей вины. Позвонили и сказали, что приедет машина (до Москвы- прим.). Надо было очень быстро собираться, я же тоже думал о человеке, чтобы он по ночи не ехал. Ребята хотели приехать, но не могли ждать из-за этого. Мы связались по сообщениям с ребятами. Кто хотел, те написали. Мы увидимся с ними ещё не раз на футбольном поле. Зачем прощаться, никто же не умер", - сказал Ташуев.
65-летний специалист возглавил воронежский "Факел" в сентябре 2023 года, тогда клуб находился на предпоследнем 15-м месте. Под руководством Ташуева команда смогла выйти на серию побед и покинуть зону вылета и зону стыковых матчей. В апреле воронежцы потерпели четыре поражения подряд и потеряли позиции в турнирной таблице. 26 апреля руководство "Факела" приняло решение расстаться с Ташуевым, и клуб, и сам тренер объясняли это "семейными обстоятельствами".
Источник: "Чемпионат"
Ташуев объяснил, почему не попрощался с командой: никто же не умер
Бывший главный тренер "Факела" Сергей Ташуев рассказал, почему не успел попрощаться с игроками во время своего ухода.
Фото: ФК "Факел"