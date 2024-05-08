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Терехов: Личка может привести "Динамо" к чемпионству

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Бывший игрок "Оренбурга" Сергей Терехов оценил перспективы московского "Динамо" под руководством Марцела Лички.

Фото: ФК "Динамо"
"Личка схож с Карпиным насчет того, что это просто игра, и нужно получать удовольствие на футбольном поле. Подобная философия позволяет почувствовать уверенность футболистам. Она им передаётся от тренера. Личка может привести "Динамо" к чемпионству. Это очень качественный тренер", – сказал Терехов.

Марцел Личка начинал в России главным тренером "Оренбурга". Чешский тренер вывел команду из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу, где занял седьмое место. Сергей Терехов играл в "Оренбурге" при Личке. С 2023 года чех работает в "Динамо".

За три тура до конца чемпионата "бело-голубые" идут на третьем месте с 50-ю очками, отставая от лидера "Зенита" на один балл. Конкуренцию "Динамо" в борьбе за чемпионство составляет "Краснодар", который располагается на второй строчке с таким же количеством очков. Эти обе команды столкнутся в последнем 30-м туре, а до этого подопечным Марцела Личка предстоит сыграть с "Балтикой" и "Крыльями Советов".

Источник: Metaratings

Марцел Личка Динамо Сергей Терехов
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