"Личка схож с Карпиным насчет того, что это просто игра, и нужно получать удовольствие на футбольном поле. Подобная философия позволяет почувствовать уверенность футболистам. Она им передаётся от тренера. Личка может привести "Динамо" к чемпионству. Это очень качественный тренер", – сказал Терехов.
Марцел Личка начинал в России главным тренером "Оренбурга". Чешский тренер вывел команду из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу, где занял седьмое место. Сергей Терехов играл в "Оренбурге" при Личке. С 2023 года чех работает в "Динамо".
За три тура до конца чемпионата "бело-голубые" идут на третьем месте с 50-ю очками, отставая от лидера "Зенита" на один балл. Конкуренцию "Динамо" в борьбе за чемпионство составляет "Краснодар", который располагается на второй строчке с таким же количеством очков. Эти обе команды столкнутся в последнем 30-м туре, а до этого подопечным Марцела Личка предстоит сыграть с "Балтикой" и "Крыльями Советов".
Источник: Metaratings
Терехов: Личка может привести "Динамо" к чемпионству
Бывший игрок "Оренбурга" Сергей Терехов оценил перспективы московского "Динамо" под руководством Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"