"Сложно сказать, где бы сейчас был "Краснодар" в турнирной таблице, если бы Ивич остался в клубе. Но его увольнение было ошибочным. Как принято говорить, от добра добра не ищут. Возможно, кого-то не устроили какие-то моменты. Но тренер давал результат. И команда делала всё возможное, чтобы поддерживать его начинания и идеи", — цитирует Игнатьева Betonmobile.
Владимир Ивич был уволен из "Краснодара" в марте 2024-го года. Его место занял российский специалист Мурад Мусаев. За три тура до конца чемпионата "Краснодар" с 50-ю очками в 27-ми встречах занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. У лидирующего "Зенита" - на 1 очко больше.
Также, 50 очков в активе московского "Динамо", которое уступает "Краснодару" по дополнительным показателям и располагается на 3-й строчке.
Игнатьев: увольнение Ивича из "Краснодара" было ошибкой. Он давал результат
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев назвал увольнение сербского главного тренера Владимира Ивича из "Краснодара" ошибкой.
Фото: "Матч ТВ"