"На контрасте с прошлым сезоне Дзюба выступает слабо. Сейчас уже понятно, что с ним не продлят контракт. Дзюба стал якорем для "Локомотива", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Экс-форвард сборной России Артем Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля прошлого года. В активе футболиста в текущем сезоне 4 забитых мяча и 3 голевые передачи в 21-м матче РПЛ.
Контракт Дзюбы с "Локомотивом" подходит к концу летом 2024-го года. В весенней части сезона футболист потерял регулярную игровую практику. Так, в матче 27-го тура РПЛ против "Ростова" (1:0) Артем Дзюба попал в заявку на матч, но на поле не появился.
Смородская: Дзюба стал якорем для "Локомотива". С ним не продлят контракт
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости