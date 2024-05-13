"Мы знаем, что это не лучший момент для нас. Но мы должны закончить чемпионат наилучшим образом", - приводит слова Кордобы "СЭ".
В 28-м туре РПЛ "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" со счётом 0:1, единственным забитым мячом отметился Роман Зобнин. После 28-ми сыгранных туров южане занимают третье место в турнирной таблице с 50-ю набранными очками и отстают от лидирующего московского "Динамо" на три очка, второе место занимает петербургский "Зенит" с отставанием в два очка. В следующем туре "быки" сыграют с "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице. Напомним, что "Краснодар" по итогам первой части сезона лидировал в чемпионате, однако после зимней паузы команда не смогла одержать победу в трёх матчах кряду и руководство клуба отправило сербского специалиста Владимира Ивича в отставку, а на его место назначило Мурада Мусаева, который ранее работал в клубе.
Нападающий "Краснодара" Кордоба: мы должны закончить чемпионат наилучшим образом
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о предстоящих матчах своей команды.
Фото: ФК "Краснодар"