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Чемпионат: “Химки” рассматривают вариант с подписанием Гильерме

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Голкипер “Локомотива” Маринато Гильерме может перейти в “Химки”.
Фото: ФК "Локомотив"
– “Химки” рассматривают с подписанием Гильерме. Игрок покинет “Локомотив” летом по истечении контракта, клуб предложил ему должность в своей структуре. Но сам вратарь еще хочет поиграть. Помимо “Химок” у голкипера есть пара вариантов в Европе.

Отметим, что Гильерме является вратарем московского “Локомотива” с 2007 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Москвы рассчитано до лета 2024 года. В последние годы 38-летний вратарь стал резервистом железнодорожников.

Напомним, “Химки” после 32 туров Первой лиги имеют в собственном активе 60 очков. Подмосковный клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: “Чемпионат”

Химки Локомотив Маринато Гильерме Российские трансферы
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