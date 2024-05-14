– “Химки” рассматривают с подписанием Гильерме. Игрок покинет “Локомотив” летом по истечении контракта, клуб предложил ему должность в своей структуре. Но сам вратарь еще хочет поиграть. Помимо “Химок” у голкипера есть пара вариантов в Европе.
Отметим, что Гильерме является вратарем московского “Локомотива” с 2007 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Москвы рассчитано до лета 2024 года. В последние годы 38-летний вратарь стал резервистом железнодорожников.
Напомним, “Химки” после 32 туров Первой лиги имеют в собственном активе 60 очков. Подмосковный клуб занимает первое место в турнирной таблице.
Источник: “Чемпионат”
Чемпионат: “Химки” рассматривают вариант с подписанием Гильерме
Голкипер “Локомотива” Маринато Гильерме может перейти в “Химки”.
Фото: ФК "Локомотив"