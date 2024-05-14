- Станет ли для "Зенита" щелчком по носу возможное чемпионство "Динамо"? Безусловно, это будет щелчком. "Зенит" считал и считает себя лучшей командой - это обоснованно, потому что пять лет выигрывали. Но когда ты в такой ситуации не добиваешься результата, конечно, это удар по самолюбию, - передаёт слова Бушманова Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги в пяти последних розыгрышах подряд, начиная с сезона-2018/2019. За дав тура до финиша текущего сезона сине-бело-голубые занимают вторую строчку турнирной таблицы, набрав 51 очков в 28 матчах. Отставание от находящегося на первом месте московского "Динамо" составляет 2 очка.
Бушманов: возможное чемпионство "Динамо" - удар по самолюбию "Зенита"
Экс-защитник московских "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"