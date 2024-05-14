- Что касается будущего Слишковича, то никто не думал, что после Абаскаля всё будет здорово, не будут проигрывать. Наверное, там была стратегия, что доиграем до конца как получится и будем искать нового тренера. А какие там планы сейчас, не знаю. Надо находиться внутри клуба. Но эта стратегия могла поменяться. В футболе чего только нет, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
14 апреля московский "Спартак" расторг контракт с 35-летним испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. После его ухода исполняющим обязанности наставника команды был назначен 41-летний боснийский ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые провели 7 матчей во всех турнирах, в которых одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью при отсутствии поражений.
В апреле 2024 года появлялась информация, что Слишкович будет возглавлять "Спартак" только до конца сезона, после чего уступит пост новому главному тренеру.
В период работы Абаскаля на посту главного тренера "Спартака" Мостовой нередко выступал в качестве его критика в СМИ.
Мостовой: у Абаскаля в "Спартаке" была цель получить хороший контракт, он ее выполнил. Какое еще чемпионство?
Мостовой: то, что сделал Абаскаль с Беришей - непозволительно. Человек не из футбола
Мостовой: никто не думал, что со Слишковичем после Абаскаля всё будет здорово, "Спартак" не будет проигрывать
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Спартак"