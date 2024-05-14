"Похоже, что "Спартак" сейчас вдохновлен и может обыграть "Балтику", выйти в Суперфинал Кубка. Но калининградцы сейчас тоже не промах. Сложный будет матч, очень сложный", - сказала Смородская.
Кубковая встреча "Балтики" и "Спартака" пройдет в 20:45 по московскому времени на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде. На предыдущем этапе "красно-белые" прошли московское "Динамо" (2:0), а калининградцы обыграли "Ростов" (1:0). Победитель полуфинальный пары выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится либо с ЦСКА, либо с "Зенитом", которые сыграют свой матч 15 мая.
Под руководством Владимира Слишковича, который сменил на тренерском мостике Гильермо Абаскаля, "красно-белые" не проиграли ни одного матча. "Балтика", которую возглавляет Сергей Игнашевич, во внутреннем первенстве решает вопрос сохранения прописки в РПЛ на следующий сезон.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: "Спартак" вдохновлен и может обыграть "Балтику". Но калининградцы тоже не промах
Бывший президент "Локомотива" поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России между "Балтикой" и "Спартаком".
Фото: РИА Новости