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Губерниев: Тюкавин - умница, не обделен футбольным интеллектом. Точно игрок европейского уровня

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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал интерес к нападающему "Динамо" Константину Тюкавину со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин — это точно игрок европейского уровня. Если будет хорошее предложение, и он уедет, то я порадуюсь. Костя — умница, не обделен футбольным интеллектом. Если будет большая команда, как, например, тот же "Атлетико", то надо соглашаться. Если говорить про средний клуб, то мне сложно сказать", - сказал Губерниев.

В текущем сезоне Тюкавин забил 15 голов и сделал девять голевых пасов в рамках Российской Премьер-Лиги, в Кубке страны 21-летний форвард отличился одним забитым мячом. По информации СМИ российским форвардом интересуются мадридский "Атлетико" и португальская "Бенфика", но чтобы заполучить воспитанника "Динамо" потенциальному покупателю нужно будет приготовить 20 миллионов евро, по данным источников, - такая сумма отступных прописана в контракте. Действующее трудовое соглашение Тюкавина с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Константин Тюкавин Дмитрий Губерниев
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