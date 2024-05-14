"Зачем все эти слухи запускать перед самым финишем чемпионата? Трансферное окно еще не открыто, какой смысл что-то обсуждать на тему возможного ухода Тюкавина из "Динамо". Сейчас у него и клуба есть только одна главная задача, а все остальное значения не имеет. На данный момент Тюкавин — главная звезда "Динамо", один из лучших футболистов в РПЛ, к тому же, воспитанник. Зачем "бело-голубым" его продавать?", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константином Тюкавиным интересуется португальская "Бенфика"и мадридский "Атлетико". Сообщалось, что клуб не намерен отпускать своего игрока меньше, чем за 20 миллионов евро - именно такие отступные прописаны в контракте нападающего. В текущем сезоне форвард провёл за московское "Динамо" 36 матчей во всех турнирах и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года. После 28-ми сыгранных туров команда Марцела Лички лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 53-мя очками.
Колосков: Тюкавин - главная звезда "Динамо", зачем его продавать?
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном уходе нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"