"В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Это более миллиарда рублей? С учетом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
После 28-ми сыгранных туров московское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от команды Марцела Лички на три очка. В следующем туре "бело-голубые" на своём поле примут самарские "Крылья Советов", а в заключительном матче чемпионата России сыграют на выезде с командой Мурада Мусаева. Напомним, что "Динамо" вылетело из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" со счётом 0:2.
Пивоваров - о выручке "Динамо": предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о выручке клуба в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"