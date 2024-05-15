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Бубнов: Тюкавин не готов к переходу в чемпионат Испании

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Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт поделился мнением о переезде нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в чемпионат Испании.

Фото: ФК "Динамо"
"Константин пока не готов к переходу в испанский чемпионат. Одно дело — играть против защитников из чемпионата России, другое — толкаться с мощными игроками обороны из ведущих европейских команд. К минусам Тюкавина можно отнести то, что он редко забивает с дальней дистанции, да и головой не так часто бьёт", - сказал Бубнов.

Эксперт также отметил, что при скромных габаритах 21-летнему форварду будет тяжело забивать голы в Ла Лиге. Константин Тюкавин в текущем сезоне забил 16 голов и сделал девять голевых передач за "Динамо", что является лучшим показателем в РПЛ по системе "гол плюс пас". Нападающий идет вторым в гонке бомбардиров российского чемпионата. Тюкавина номинировали на награды "Лучший игрок" и "Лучший нападающий" сезона.

Ранее появилась информация, что российским форвардом интересуются мадридский "Атлетико" и португальская "Бенфика".

Источник: Sportbox

Александр Бубнов Константин Тюкавин
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