- Все российские болельщики предполагали, что "Зенит" за два-три тура оформит чемпионство. Но "Зенит" в итоге в последних трёх играх в чемпионате сыграл только один раз вничью с "Факелом". В итоге "Динамо" поднялось на первое место. Если "Краснодар" не воспользуется этим шансом, то "Динамо" вполне по силам выиграть оставшиеся две игры и стать чемпионом. Впрочем, я бы не стал говорить, что всё решено. Всё будет решаться в последнем туре, но у "Динамо" сейчас чуть больше шансов на чемпионство, - передаёт слова Аленичева Metaratings.ru.
За два тура до завершения сезона Российской премьер-лиги чемпионскую гонку возглавляет московское "Динамо", набравшее 53 очка в 28 сыгранных матчах. Также победу в национальном первенстве претендуют "Зенит" (51 очко) и "Краснодар" (50 очков).
В матче 29 тура РПЛ "Динамо" встретится на своём поле с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают восьмую строчку турнирной таблицы с 40 очками в 28 матчах. В последнем туре бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром", который будет опережать их по результатам личных встреч, если команды наберут равное количество очков.
Аленичев - о чемпионской гонке в РПЛ: всё будет решаться в последнем туре, у "Динамо" чуть больше шансов
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал предстоящий финиш борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"