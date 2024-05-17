- Я считаю, он заслужил, потому что пять лет подряд приводил клуб к чемпионству. Этот год тяжёлый. Мы почти пришли к рекорду, может, в этом году ещё дойдём до него. Конечно, мне комфортно работать с Сергеем Семаком, - передаёт слова Мостового ТАСС.
Ранее председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина объявила, что 25 мая клуб подпишет новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком на улучшенных условиях сроком на 5 лет.
48-летний Семак возглавил сине-бело-голубых в мае 2018 года, под его руководством команда завоевала пять чемпионских званий подряд. В текущем сезоне "Зенит" может стать чемпионом в шестой раз кряду, за два тура до финиша петербуржцы отстают от лидирующего "Динамо" на 2 очка. Рекордной в российской истории является серия из шести чемпионств подряд, завоёванных московским "Спартаком" в период с 1996 по 2001 год.
Андрей Мостовой: считаю, Семак заслужил новый контракт с "Зенитом"
Вингер "Зенита" Андрей Мостовой ответил на вопрос о планах руководства клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"