"Я бы очень хотел видеть Евгения в "Спартаке". Хотя мне кажется, что сейчас все российские топ-клубы его хотят, и будут стараться переманить к себе", - цитирует Кечинова "СЭ".
Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок принял участие в 31-м матче текущего сезона и пропустил в них 37 мячей. На счету 25-летнего голкипера 8 "сухих" матчей (по 4 - в чемпионате и Кубке России). Ранее появилась информация об интересе к вратарю "Балтики" со стороны московского ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита".
Контракт Латышонка с калининградским клубом истекает летом 2024-го года. Евгений Латышонок является воспитанником "Краснодара", а в составе "Балтики" он выступает с 2019-го года
Кечинов - о вратаре "Балтики" Латышонке: я бы очень хотел видеть его в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, кого хотел бы видеть основным вратарем "красно-белых" в будущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Балтики"