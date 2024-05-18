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Титов: возглавить "Спартак" - огромная ответственность, как подбросят, так и не поймают. Видимо, Тихонов побаивается

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Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал гипотетическое назначение на пост главного тренера красно-белых легенды клуба Андрея Тихонова.
Фото: РФС
- Это огромная ответственность. Тебя как подбросят, так потом и не поймают. Видимо, Андрей Валерьевич этого побаивается. А так, он ментально готов к этому, и морально, я уверен. И самое главное: болельщики его любят. И готовы ждать, однозначно, - приводит слова Титова "Чемпионат".

Ранее официальный сайт московского "Спартака" объявил, что новым главным тренером клуба в сезоне-2024/2025 будет 45-летний сербский специалист Деян Станкович.

53-летний экс-полузащитник Андрей Тихонов в качестве тренера работал в "Спартаке" на должности ассистента, в настоящий момент во второй раз в карьере возглавляет красноярский "Енисей", также работал главным тренером в ""Крыльях Советов" и казахстанской "Астане".

Спартак Егор Титов Андрей Тихонов
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